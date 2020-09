Il Foggia, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito ufficiale, rende noto che “è stata depositata a Firenze, presso gli uffici della Lega Pro siti in Via Jacopo da Diacceto, la domanda di iscrizione del club rossonero al campionato di calcio 2020/21 di Serie C. Consegnata questo pomeriggio a mano dall’AD del club Pelusi la fideiussione bancaria da euro 350.000,00 (fornita dalla Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo) e l’assegno circolare da euro 55.500,00 (valido per l’iscrizione), a completamento della documentazione già inviata nei giorni scorsi via PEC”.