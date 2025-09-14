Sudtirol-Palermo, Merkaj: «Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto»

Al termine della sconfitta per 2-0 contro il Palermo, il calciatore del Sudtirol Silvio Merkaj ha parlato in conferenza stampa, commentando la prestazione della squadra e il proprio ritorno in campo dopo l’infortunio.

«Secondo me abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo avuto tante occasioni, ma non siamo riusciti a sfruttarle al massimo, per bravura loro e un po’ per meno precisione nostra – ha dichiarato Merkaj. – Il 2-0 sta un po’ largo: loro sono una squadra forte, costruita per vincere il campionato, ma secondo me abbiamo fatto la nostra bella figura e il pareggio, da quello che ho visto in campo, era il risultato più giusto».

Riguardo al rientro dopo l’infortunio subito contro la Sampdoria, Merkaj ha spiegato: «Al 100% no, però ho cercato di recuperare il più presto possibile e ci siamo riusciti. Adesso devo allenarmi con continuità perché sono rimasto fermo 4-5 giorni, e devo riprendere al massimo della forma fisica».

Il centrocampista ha poi ricordato le occasioni create dalla sua squadra: «Ho avuto una buona chance alla fine del primo tempo, altre nel secondo tempo, come quella di Rafa, quella di Pietrangelo di testa e la punizione di Malema. In totale ne contiamo già 5-6. Loro sono stati più bravi a sfruttarle, noi un po’ meno».

Merkaj ha chiuso con uno sguardo al futuro: «Ripartiamo da questa partita, a testa bassa, allenandoci sempre con intensità per continuare il nostro percorso e raggiungere l’obiettivo stagionale».