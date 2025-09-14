Sudtirol-Palermo, Castori: «Meritavamo il pareggio. Loro bravi in difesa»

Nonostante la sconfitta per 2-0 contro il Palermo, il tecnico del Sudtirol Fabrizio Castori ha sottolineato la prestazione positiva della sua squadra, evidenziando come gli episodi abbiano pesato sul risultato finale.

Il tecnico ha analizzato i momenti decisivi della partita: «Meritavamo anche il pareggio perché abbiamo giocato con grande intensità e cercato di battere colpo su colpo. Il primo gol subito dopo un calcio d’angolo è stato un nostro errore, così come il contropiede che ha portato al secondo gol a cinque minuti dalla fine. Nel finale avremmo potuto rimediare, ma non ci siamo riusciti».

Castori ha anche evidenziato la forza del Palermo: «Loro sono stati bravi in difesa, hanno gestito la partita con attenzione e hanno accettato la battaglia che abbiamo imposto. Se avessero cercato un’altra strategia, forse non sarebbero riusciti a vincere».

Infine, il tecnico ha commentato l’approccio della sua squadra rispetto al commento di Pippo Inzaghi sul “giocare da soldati”: «È lo stesso il mio pensiero. Loro hanno vinto i duelli, sono stati attenti in difesa e noi, pur avendo avuto sette calci d’angolo e 16 tiri in porta, non siamo riusciti a concretizzare».