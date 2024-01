Sudtirol: giocatore ruba l’auto di un compagno e fugge

Clamoroso quanto accaduto in casa Sudtirol. Stando a quanto riporta il TGR RAI Alto Adige il club biancorosso ha allontanato il giovane centrocampista della Primavera, Amney Moutassime, per aver rubato l’auto di un suo compagno di squadra sfruttando la complicità di due suoi amici.

Una volta scoperto dalla polizia. il calciatore si è reso protagonista di un folle inseguimento a oltre 100 chilometri orari nel centro della città ed è stato trovato anche senza patente quando è stato fermato. Il Sudtirol ha dunque deciso di allontanarlo per violazione del codice etico. Mountassime dovrà ora rispondere alle autorità competenti per il furto dell’auto e per resistenza.