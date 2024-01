Bari verso il Palermo: allenamento a parte per quattro giocatori. Il report

Venerdì sera Palermo e Bari si affronteranno allo stadio Renzo Barbera per l’anticipo della 23esima giornata di Serie B. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club biancorosso ha pubblicato il report dell’allenamento odierno:

“Penultima seduta di lavoro per il gruppo biancorosso in vista della sfida contro il Palermo guidato da mister Eugenio Corini, anticipo serale della 23a giornata Serie BKT ’23-’24, in programma venerdì 2 febbraio, a partire dalle ore 20:30, sul terreno del ‘Renzo Barbera’.

Questa mattina, dopo una prima parte passata in sala video per l’analisi tattica, il gruppo ha lavorato sul terreno del San Nicola aprendo, dopo un prologo dedicato alla mobilità articolare ad intensità crescente, con esercitazioni tattiche a tutto campo, concentrandosi poi su calci piazzati e lavoro specifico sulle conclusioni a rete. Lavoro dedicato per Aramu, Di Cesare, Diaw e Maiello.

Per domani è in programma la partenza per la Sicilia, quindi la seduta di rifinitura che sarà svolta nel palermitano”.