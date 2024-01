Il Palermo ha mostrato un interesse concreto per Filippo Distefano, esterno di proprietà della Fiorentina ora in prestito alla Ternana. Come appreso da Firenzeviola.it, il giocatore, che in rossoverde sta facendo bene, è stato richiesto dai rosanero ma la Ternana punta forte su di lui e dunque non è destinato a cambiare maglia.

