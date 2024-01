La Sampdoria potrebbe cedere due ex giocatori del Palermo in queste ore finali di mercato. Secondo Gianlucadimarzio.com i blucerchiati stanno lavorando col Mirandes, squadra della Liga 2 spagnola, per il volo e il trasferimento di Antonino La Gumina. Per quanto riguarda Valerio Verre, invece, c’è un altro club turco il, ovvero il Kaseyrspor allenato da Burak Yilmaz.

