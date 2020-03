In occasione della gara interna contro il Palermo, alcuni tifosi del Licata hanno esposto uno striscione con scritto “Akragas 2018”, striscione che la società di Agrigento aveva omaggiato ai propri tifosi. Lo stesso presidente della società agrigentina Giovanni Castronovo, in sala stampa ha parlato dell’accaduto: «Abbiamo denunciato alle autorità il furto dello striscione che è stato rubato all’Esseneto ed era esposto al ‘Liotta’ in occasione di Licata-Palermo. Lo avevamo comprato noi per regalarlo ai tifosi e alla città, non potevamo rimanere inermi. Rivedendo le immagini a circuito chiuso abbiamo individuato chi ha eseguito il furto, segnalando tutto alla Digos. Un gesto ignobile per cui era doveroso sporgere denuncia».