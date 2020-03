In merito alla sfida tra Atalanta e Lazio, gara valida per il 27esimo turno di campionato, sono sorte numerose divergenze tra le due parti in riferimento alla data del recupero. L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, inizialmente aveva proposto lo slittamento del match e dell’intero turno di campionato al 13 maggio, Claudio Lotito, invece, si è opposto arrivando ad affermare che in questo modo il campionato sarebbe stato falsato e che comunque i diritti dell’Atalanta non vengono prima di quelle delle altre squadre. Atalanta-Lazio adesso sembra destinata a giocarsi a porte chiuse il prossimo 15 marzo.