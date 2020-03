Nelle ultime ore è stato messo in luce un possibile flirt tra l’attaccante della Spal Andrea Petagna e la figlia del tecnico del Bologna Mihajlovic, Viktorija. Infatti, i due sarebbero stati sorpresi in giro per la città di Milano insieme. La conferma è arrivata dalla stessa ragazza: «Al momento ci stiamo frequentando come amici, in futuro chissà».