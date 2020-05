Da oggi inizia la fase 2 in tutta Italia, tantissimi fuorisede sono pronti a tornare al Nord per ricominciare a lavorare. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, c’è una lunga fila di macchine a Messina speranzose di prendere il traghetto che li porterà a Villa San Giovanni. Il timore è che non tutti riescano a tornare con i traghetti previsti oggi, a Messina il dispositivo di sicurezza è stato potenziato, ci si prepara da giorni ad un aumento del volume del traffico, ma il timore sono gli intoppi legati al caos burocratico e normativo che la babele di ordinanze regionali, spesso in deroga ai provvedimenti governativi, ha creato.