Da oggi in tutta Italia inizia la fase 2, si allentano le misure restrittive previste per l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” numerosi controlli sono stati fatti sui bus, ad ogni fermata, ci saranno due-tre addetti che avranno il compito di far rispettare le disposizioni riguardo il numero massimo di ingressi e le disposizioni a bordo. Stamattina, alcuni passeggeri non hanno rispettato alcune regole ma sono stati prontamente richiamati dagli addetti dell’Amat. (Clicca qui per il video)