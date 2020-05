Da oggi inizia la fase 2 in tutta Italia, le misure restrittive previste per l’emergenza Coronavirus si allentano. Secondo quanto riporta “La Sicilia” il traffico è più intenso nelle città siciliane e inizia l’asporto dei bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie. Novità pure per le società sportive che sono autorizzate a iniziare attività amatoriali di corsa, tennis, pesca, ciclismo, vela, golf ed equitazione.