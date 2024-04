Spezia, l’ad Gazzoli: «Saranno venti giorni decisivi»

La regular season di Serie B procede verso la conclusione. Lo Spezia vorrà salvarsi per evitare un’incredibile retrocessione e non intende fare sconti alla Sampdoria. L’amministratore delegato del club ligure Andrea Gazzoli, a margine dell’evento organizzato al ‘Picco’ per la presentazione della nuova mascotte degli Aquilotti, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra bianconera, la quale affronterà il Palermo nel turno infrasettimanale di Serie B in programma l’1 maggio. Di seguito un estratto delle sue parole raccolte da Cittadellaspezia.it:

«C’è attesa, è un derby sentito e ci stiamo preparando al meglio. Siamo concentrati partita su partita, come abbiamo visto in Serie B nessuna partita è scontata. Ora affronteremo venti giorni importanti e decisivi. I tifosi hanno fatto una stagione eccezionale e ci hanno sempre seguiti, sia in casa che in trasferta. Sono stati giustamente severi in alcune situazioni, ma hanno sempre partecipato. Pochi giorni fa abbiamo portato oltre mille persone a Parma».