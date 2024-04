Catanzaro, tegola per Vivarini: stagione finita per D’Andrea

Vincenzo Vivarini dovrà far a meno di Luca D’Andra in questo finale di regular season. Il giocatore ha rimediato una lesione post-traumatica del menisco laterale del ginocchio destro e, per via dei tempi di recupero che richiedono circa due mesi, non riuscirà a dare il suo contributo durante i playoff. Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dal club calabrese:

“All’esito degli esami diagnostici effettuati in seguito ad un consulto tra gli staff sanitari dell’US Catanzaro e dell’US Sassuolo Calcio, proprietaria del cartellino, per l’attaccante Luca D’Andrea è stata diagnosticata una lesione post-traumatica del menisco laterale del ginocchio destro. Le due società, in accordo con il calciatore, hanno deciso di farlo sottoporre ad un intervento chirurgico in artroscopia per riparare la lesione meniscale. I tempi di recupero previsti per l’intervento, che sarà eseguito nei prossimi giorni, sono di circa due mesi”.