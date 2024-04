Il Mattino: “Caso scommesse, 900mila euro su conto di un prestanome. Indagini in corso”

Arrivano ulteriori dettagli sulla vicenda del caso scommesse che vede coinvolti alcuni giocatori del Benevento: Pastina, Letizia (in prestito alla Feralpisalò), Forte (in forza al Cosenza) e Brignola (oggi al Catanzaro). Come riporta “Il Mattino” Forte avrebbe già reso dichiarazioni volontarie alla magistratura ordinarie e a breve si presenterà anche di fronte a quella sportiva. Stesso destino dovrebbe toccare anche a Pastina, che ha sempre negato di aver scommesso sul calcio ammettendo però di aver giocato solo alle slot-machine e affermando che il suo conto era in uso anche dall’ex Letizia.

Stanno proseguendo, contestualmente, anche le indagini della Procura di Benevento: tra gli elementi acquisiti a carico degli indagati sarebbe avvenuto il sequestro di 30mila euro in contanti presso l’abitazione di uno dei prestanome che effettuavano materialmente le giocate, sul cui conto corrente sarebbero transitati circa 900mila euro.

Caso scommesse: dichiarazioni volontarie per Forte. Indagini sulle chat della Playstation 5