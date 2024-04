Caso scommesse: dichiarazioni volontarie per Forte. Indagini sulle chat della Playstation 5

Le indagini sul presunto coinvolgimento in casi di scommesse sportive illegali rappresentano una situazione delicata per gli individui coinvolti e per il club di calcio coinvolto, in questo caso il Benevento. La notifica di avvisi a persone come Francesco Forte, Gaetano Letizia, Christian Pastina e Enrico Brignola può avere conseguenze significative per le loro carriere nel calcio e per la reputazione del club.

L’edizione odierna de “Il Mattino di Benevento” svela qualche dettaglio ricordando che le parti coinvolte hanno 15 giorni dalla notifica per poter agire di conseguenza. Francesco Forte ha già reso dichiarazioni volontarie alla magistratura ordinaria e presto si presenterà a quella sportiva. A breve dovrebbe toccare a Pastina che ha sempre rispedito al mittente l’accusa delle scommesse sul calcio. Il difensore avrebbe scommesso alle slot machine in un conto che era in uso anche per l’ex compagno Gaetano Letizia.

Le indagini della Procura sembrano essere molto approfondite e stanno cercando di analizzare ogni possibile fonte di prove per comprendere appieno i presunti movimenti illegali legati alle scommesse sportive. Il fatto che si stia indagando sui movimenti bancari, sui messaggi per stabilire le puntate e sull’uso delle chat della PlayStation 5 per lo scambio di informazioni dimostra l’ampiezza e la modernità delle tecniche investigative impiegate.