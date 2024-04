Calori: «Parma ha squadra giovane e fresca. Il Venezia può dire la sua»

Intervistato da “TMW” l’ex allenatore di Brescia e Trapani, Alessandro Calori, ha parlato di serie B ma non solo.

Ecco le sue parole:

«Serie B: oltre il Parma chi per la promozione? Il Parma ha giocatori importanti e ha dimostrato di essere una squadra giovane e fresca. Mi ha stupito il Como, ha qualità e a gennaio ha aggiunto Goldaniga e Strefezza. Il Venezia ha avuto una piccola flessione ma può dire la sua. Trapani? Mi sembra che ci sia tanto entusiasmo nel calcio come nel basket. C’è una proprietà che vuole fare le cose per bene. Ha fatto una bella rincorsa»

«Napoli? C’erano tante aspettative dopo lo Scudetto vinto attraverso un’idea di gioco ben precisa. Quest’anno gli è mancata una guida sicura che avevano trovato in Spalletti. Hanno perso il condottiero di riferimento. Chi il profilo giusto per ripartire? C’è da cambiare più di qualcosa. Ci vorrebbe una programmazione per tentare una scalata. L’opportunità potrebbe essere una figura come Gasperini e sarebbe il momento giusto per iniziare qualcosa con lui».

«Il PSG? Una rimonta condizionata dall’espulsione. Quando concedi un uomo qualche problema può nascere. Il Psg ha fatto una rimonta che poi è diventata anche esagerata».