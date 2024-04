Champions League: Vinicius rovina la rimonta del Bayern, all’Allianz Arena il Real Madrid pareggia 2 a 2

Si conclude con il risultato di 2 a 2 la semifinale di andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. Dopo il gol del vantaggio degli spagnoli firmato da Vinicius, su assist geniale di Kroos, i bavaresi rispondono in rimonta con il gioiello di Sanè e col rigore di Harry Kane. All’83’ i madrileni pareggiano con il tiro dagli undici metri di Vinicius, siglando una preziosa doppietta che evita la sconfitta agli uomini di Ancelotti.

La formazione tedesca avrebbe potuto meritare di più. Nei primi quindici minuti di gioco è il Bayern Monaco ad avere le migliori occasioni, prima con le doppie palle gol crete da Sanè e poi con la conclusione da centrocampo di Kane che termina alta di poco. Anche dopo la firma di Vinicius, i bavaresi continuano ad attaccare ma senza finalizzare. Nella ripresa i padroni di casa, in pochi minuti, la ribaltano completamente e continuano a mettere il Real alle corde. Il numero 7 dei “blancos”, però, rovina la festa agli uomini di Tuchel e al ritorno alle due squadre serve una vittoria per accedere alla finale contro la vincente di Borussia Dortmund-Psg, in campo domani sera alle 21.