Parma, Paci: «Palermo in difficoltà, ma al Barbera le partite sono sempre complesse»

Massimo Paci ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ParmaLive.com, soffermandosi anche sulla sfida di venerdì sera tra il Palermo e la formazione emiliana. Di seguito un estratto delle parole dell’ex giocatore ducale:

«In questo momento il Palermo non sta vivendo un buon periodo, ma questo può incidere relativamente. Le partite disputate al Barbera sono sempre molto difficili e il pubblico spinge molto la squadra di casa. Nonostante la squadra siciliana sia reduce da un periodo non buono, il Parma affronterà una partita impegnativa perché la squadra siciliana cercherà di fare la partita della vita. Ad ogni modo penso che la compagine ducale abbia tutte le potenzialità far bene. Penso che il percorso compiuto dal Parma in campionato sia extra positivo. Penso che quest’anno il Parma abbia dominato il campionato cadetto. Ultimamente c’è stata una piccola caduta contro il Catanzaro, ma complessivamente i crociati si sono ben comportati nell’arco di questa stagione. Credo che la squadra di Pecchia esprima uno dei migliori modi di giocare a calcio della Serie B».

Quali saranno le squadre a essere promosse in massima serie?

«Dopo il Parma, il Como rispetto alle altre squadre ha qualcosa in più. Penso che la squadra lariana possa fare il caldo di categoria: la compagine lombarda sta dimostrando di avere giocatori di valore e un sistema di gioco che funziona bene. A seguire penso che Venezia e Cremonese possano giocarsi l’opportunità di salire in A».