Il Presidente Joseph Tacopina – anche a nome dei propri partners – : “Oggi acquisiamo il 100% delle quote della S.P.A.L., un passaggio formale dovuto che legittima ancora di più l’impegno nei confronti di questi colori per cui abbiamo progetti ambiziosi. Voglio ringraziare la famiglia Colombarini per quanto fatto precedentemente e per il supporto di questi ultimi mesi. Oggi iniziamo a scrivere una nuova pagina della storia di questo glorioso club che mi auguro riservi tante soddisfazioni ai i tifosi spallini e la città di Ferrara.” Simone Colombarini ha dichiarato: “Con l’atto di oggi si conclude ufficialmente l’avventura, durata quasi 9 nove anni, della mia famiglia alla guida della S.P.A.L..