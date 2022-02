Antonio Cassano ha usato parole durissime nei confronti di Nicolò Zaniolo, che non reputa un calciatore di prima fascia.

Ecco le parole dell’ex Sampdoria a “Bobo Tv” su Twitch:

«Zaniolo è un giocatore normale. Lo ripeto ancora una volta, i grandi giocatori sono altri. Ha solo un bel tiro e forza fisica ma poi corre a testa bassa e non guarda nessuno. La Roma gioca male anche per colpa sua perché non passa mai la palla a nessuno. Non è capace di fare un uno e due o un filtrante tra le linee. Ha avuto parecchi infortuni, si però non mi convince. A ventidue anni ancora non ha fatto il salto di qualità».