Intervenuto ai microfoni di “Prima Tivvu” Luigi Silvestri, difensore dell’Avellino, ha parlato della sconfitta contro il Catanzaro e si proietta contro il Montorosi.

Queste le sue parole:

«Da sportivo, è stata una vittoria meritata del Catanzaro. Noi non siamo stati quasi mai pericolosi, se non qualche occasione nel primo tempo. Avevamo anche iniziato con fisicità, con grinta, ma l’arbitro ammoniva subito, tra l’altro solo a noi, quando entravamo un po’ più decisi. E questo ci ha condizionato. Gli animi negli spogliatoi poi si sono abbassati. Il secondo tempo siamo entrati meno lucidi rispetto a loro. Poi penso che il giorno e mezzo di recupero in più, che loro hanno avuto, si sia fatto sentire. Non è un alibi, ma nel secondo tempo anche fisicamente siamo crollati. Dispiace per la sconfitta, ora però dobbiamo reagire subito e trovare i 3 punti con il Monterosi».