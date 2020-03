L’ex capitano del Palermo, Stefano Sorrentino, ha parlato a “TRM”, durante “Siamo Aquile”. Ecco le sue parole: «Nel momento in cui si tornerà a giocare ci sarà bisogno di una mini preparazione. Credo che tutti i giocatori stiano seguendo i programmi da svolgere a casa, ma una cosa è allenarsi sul campo un’altra farlo in casa. Possiamo ipotizzare milioni di date, ma non abbiamo in mano nulla per poter programmare qualcosa. Mi auguro si possa tornare a giocare i primi di maggio, ma in questo momento bisogna intanto stare a casa e rispettare le regole. Per quanto riguarda i contratti, se le cose dovessero andare verso lo spostamento dei campionati, le società si faranno carico di un mese in più di stipendi, ma è un mio pensiero».