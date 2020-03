L’ex capitano del Palermo, Stefano Sorrentino, ha parlato a “TRM”, durante “Siamo Aquile”. Ecco le sue parole: «Ho conosciuto il palermitano e ho avuto l’onore e la fortuna di viverli per 3 anni e mezzo. So che sono un popolo meraviglioso e sono convinto che anche in questa emergenza ne usciranno fuori da vincenti. Li abbraccio virtualmente, appena ci sarà l’occasione verrò a Palermo. Avevo preventivato di venire a vedere una partita e Ficarra mi aveva invitato per la partita di beneficenza a Maggio».