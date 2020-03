L’ex capitano del Palermo, Stefano Sorrentino, ha parlato a “TRM”, durante “Siamo Aquile”. Ecco le sue parole: «Sono un po’ duro, ma per me siamo un popolo di ignoranti. Se in questo momento non capiamo la situazione vuol dire che abbiamo mancanze al cervello, ieri la metro a Milano affollata, oggi ho visto gente nei parchi, vuol dire che non c’è rispetto per le persone decedute. Mi sembra che adesso siano diventati tutti maratoneti, questo non va bene, noi siamo da due settimane rinchiusi in casa, esco solamente io con mascherina e guanti per andare a fare la spesa, dovrebbero fare tutti quanti così. Chiudiamo le porte della stalla quando i buoi sono già scappati, speriamo che il mondo del calcio sia stato fermato in tempo».