L’ex capitano del Palermo, Stefano Sorrentino, ha parlato a “TRM”, durante “Siamo Aquile”. Ecco le sue parole: «Noi viviamo a Torino, in questo momento sentiamo un po’ di più la situazione d’emergenza. I miei suoceri vivono vicino Bergamo e sono rinchiusi in casa da più di un mese. Questa è una situazione molto complicata, lì c’è un’emergenza a 360 gradi. A differenza di Torino, dove ancora vedo troppa gente per strada, lì non esce proprio più nessuno. La gente deve capire che più stiamo a casa, prima usciamo di casa».