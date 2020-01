Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”. Ecco quanto affermato: «Ho sempre cercato la qualità nelle scelte professionali, così come nella vita quotidiana. Sono senza squadra da sei mesi, ho avuto tante richieste e le ho rifiutate tutte. Ho messo dei paletti: in B avrei giocato solo con il Chievo, in A accetterei di fare qualsiasi tipo di ruolo ma non il tappabuchi per pochi mesi, anche perché dovrei mobilitare la famiglia. È un discorso complesso; ho ascoltato tante proposte, ma per vari motivi non si è trovato l’accordo. Ho ascoltato anche l’offerta del Palermo, questo per dire quanto sono legato alle squadre in cui ho giocato».