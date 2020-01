Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”. Ecco quanto affermato: «Per me è un periodo negativo. Se chi aveva bisogno di un portiere non ha sferrato l’assalto quando poteva prendermi a mercato chiuso, figuriamoci ora che ci sono portieri in esubero. Ci saranno tanti scambi, io mi sento bene e voglio dimostrare di poter essere ancora protagonista. Belotti? Lo conosco bene. Quando giocava con me era all’inizio e si vedeva già che era forte. Credo che lui e Immobile siano gli attaccanti italiani migliori. Ieri gli ho scritto che per me è mezza squadra. Quando firmò per il Torino gli dissi che era la piazza giusta per lui e le sue caratteristiche: incarna perfettamente lo spirito Toro. Speriamo che quest’estate ci faccia esultare il più possibile. Portieri? Ora ci sono Gollini, Cragno, Donnarumma, Meret, Sirigu. Il portiere italiano è il più forte, la nostra è la scuola migliore. Non so chi sarà il titolare, ma Sirigu sta facendo cose straordinarie».