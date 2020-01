L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla sfida tra San Tommaso e Palermo. La squadra rosa dovrà proseguire la sua corsa al massimo dei giri e resistere all’inseguimento del Savoia, impegnato a sua volta in trasferta, domani a Castrovillari. Pergolizzi manterrà i dubbi sulla formazione fino a poco prima di andare in campo perché rispetto al passato ha qualche soluzione in più. L’arrivo di Floriano, chiamato a dare maggiore concretezza ad un attacco che nelle ultime settimane (dopo l’infortunio di Santana) ha battuto la fiacca, consente al Palermo anche di pensare ad un tridente formato solo da over, Ficarrotta e Ricciardo gli altri vertici. Ma un’eventuale esclusione del 2001 Felici, non al meglio per un colpo subìto al ginocchio, costringerebbe a impiegare l’altro under in porta (Fallani) escludendo Pelagotti. L’impressione che si è fatta largo nelle ultime ore è però che il tecnico manterrà lo schema tradizionale, confermando Felici e buttando dentro Floriano al posto di Ficarrotta. Martin non ha recuperato al 100% da un fastidio al polpaccio. Al contrario, Juan Mauri ha meritato la conferma dopo la prima in quel ruolo. Favorito dunque l’argentino, che dovrà dimostrare di tenere dritta la barra della squadra anche in una trasferta insidiosa come quella sul sintetico di oggi. L’altro ballottaggio è fra Kraja e Langella, entrambi classe 2000, un tormentone da inizio stagione: il gol che ha messo in discesa la gara col Marsala sembra al momento offrire qualche chance in più a Langella. Adesso i punti scottano e il San Tommaso dovrà tentare di fermare il Palermo.