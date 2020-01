L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul fine settimana “rosanero”. L’ultima partita dei rosa disputata di sabato è quella casalinga con il Cittadella datata 11 maggio 2019 nella scorsa stagione in B e coincisa con l’ultimo match dell’U.S. Città di Palermo. Ciò non permette un largo spostamento dei tifosi verso Pratola Serra. Tra gli effetti legati allo spostamento del match, tuttavia, ci sono anche i benefici che in termini di visibilità avranno domani gli altri Palermo. E’ il caso della Ludos, squadra femminile rosanero (ancora in attesa del passaggio del titolo sportivo alla SSD Palermo) impegnata domani in casa a Carini alle 11,30 contro le abruzzesi delle Free Girls nell’ultima giornata del girone di andata del girone D di serie C. Le ragazze di Antonella Licciardi, che hanno inaugurato il nuovo anno con un roboante 6-0 in trasferta con il Real Bellante sulla falsariga dell’ultimo atto del 2019 (7-0 interno con il Catanzaro), cercano un’altra affermazione per consolidare il secondo posto in classifica e restare in scia alla capolista Pomigliano distante 7 punti.