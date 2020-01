L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Carmine Parlato, allenatore del Savoia: «Quando allenavo il Pordenone, ho passato praticamente due mesi a vivere in questa situazione. Abbiamo il dovere di non pensare al risultato degli altri, perché non cambia il nostro obiettivo, quello di dare sempre il massimo. Non ci faremo condizionare nemmeno stavolta. Castrovillari? I calabresi sono una squadra ben allenata, pratica un bel calcio ed è dotato di calciatori di buona tecnica. Anzi, se dobbiamo essere onesti meriterebbe anche qualche punto in più. Dovremo stare in campana: non è facile giocare contro il Castrovillari. Quando si comincia il girone di ritorno, bisogna inoltre tenere presente che i valori tra le squadre sono molto simili. Dovremo rispettare l’avversario e dare il 150%». Parlato poi getta una sguardo all’infermeria: «Oyewale sta meglio e durante la rifinitura prima della gara valuteremo la sua disponibilità e quella di altri suoi compagni di squadra. Scalzone? Si è allenato tutta la settimana ed è contento di ciò». Infine un occhio alla paternità di Cerone, altro giocatore fondamentale nello scacchiere dei bianchi: «È un bel momento, siamo tutti felici e partecipi: c’è una stella in più in mezzo a noi».