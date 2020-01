L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla situazione dell’Avellino. Ecco quanto riportato: “La cessione della società avvenuta lo scorso 6 dicembre è sotto la lente di ingrandimento della Procura Federale della Figc che ha convocato ad horas il legale rappresentante del club irpino. Accompagnato dai legali Edoardo Chiacchio e Giampaolo Calò, ieri è stato ascoltato dal sostituto procuratore federale Gianmichele Corona, l’amministratore unico Nicola Circelli per fornire spiegazioni e documenti necessari per fare chiarezza in merito all’esposto prodotto da un ex dirigente dell’Avellino Calcio. Secondo una dettagliata esposizione dei fatti, risulterebbe avere qualche problema la cessione avvenuta con il trasferimento delle quote societarie, detenute dalla Sidigas (95%) e Gianandrea De Cesare (5%), in favore della IDC s.r.l. facente capo ai soci Izzo, Circelli e Nicola Di Matteo, con quest’ultimo uscito di scena dopo avere prodotto un assegno per l’acquisizione delle quote societarie. Le rigide disposizioni emanate lo scorso 5 novembre dalla Figc in materia di acquisizioni di partecipazioni societarie nell’ambito delle società professionistiche, hanno di fatto destato le attenzione della Procura Federale che, oltre ai rappresentanti della nuova società, pare abbia interessato pure la Procura della Repubblica di Avellino essendo le quote societarie, in precedenza, sottoposte a sequestro preventivo nell’ambito di una complessa indagine riguardante la Sidigas e il suo patron De Cesare. Attraverso l’esposto in cui sarebbero stati forniti pure elementi in merito a cessioni di giocani calciatori e movimenti finanziari su cui fare luce. Nei 60 giorni di tempo dell’indagine saranno raccolti altri documenti e ascoltati nuovi soggetti, tra cui l’estensore dell’esposto. Racchiusi nella dichiarazione fornita dall’avvocato Chiacchio, la delicatezza della vicenda e la preoccupazione per i possibili sviluppi: «Nessun commento: i documenti e i verbali di interrogatorio sono secretati», ha osservato mostrandosi sorpreso per la fuga di notizie. Giovedì 16 gennaio dovrà invece presentarsi dinanzi ai giudici federali l’allenatore Ezio Capuano per quanto dichiarato al termine della gara di Coppa Italia persa contro la Ternana, con gravi accuse nei confronti della terna arbitrale: squalifica in arrivo”.