L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza le trattative del giorno in Serie B. Ecco quanto riportato: “Sorprendente voltafaccia: il serbo Slobodan Rajkovic (30), dopo essere arrivato al Curi ed essersi sottoposto ad una serie di visite mediche, ieri mattina ha lasciato Perugia, con una laconica risposta: «Non firmo». Subito dopo ha lasciato l’Umbria e l’Italia, con il Perugia attonito. Le indiscrezioni dicono che lo slavo avrebbe ricevuto una offerta da un club russo. Ma c’è chi sostiene che il serbo abbia chiesto un contratto di 500 mila euro: richiesta irricevibile. Ora il dt Roberto Goretti cerca alternative. Tra i nomi della sua lista, per il ruolo di difensore centrale, quelli di Felipe Dal Bello (35), brasiliano di San Paolo, in forza alla Spal ed il giovane bresciano Massimiliano Mangraviti (21), che ha esordito in A col Brescia, ma che non ha giocato se non in C (37 presenze). ASCOLI FREME. In attesa di conoscere il futuro dei pezzi pregiati Ninkovic, Scamacca e Ardemagni, l’ascoli non vuole farsi trovare impreparato. Lovato e Tesoro stanno monitorando i centrocampisti Luca Mazzitelli (24) del Sassuolo e Liam Henderson (23) del Verona, il trequartista Diogo Pinto (20) del Benfica B e l’omologo (o anche seconda punta, alla bisogna) Leonardo Morosini (24) del Brescia, oltre all’attaccante esterno Francesco Di Mariano (23) del Venezia. Nel frattempo ha preso in prestito il tedesco Maurice Dominick Covic (21) dall’Herta Berlino e riscattato il giovane Davide Di Francesco (19) dal prestito al Fano. TANTO EMPOLI. Passi importanti sul mercato per l’Empoli che si rinforza per accorciare i tempi e lanciarsi all’inseguimento delle prime della classifica. In attesa di tornare in campo sono arrivati gli acquisti di peso, con Amato Ciciretti (26), Simone Pinna (22) e Riccardo Fiamozzi (26) che sono stati ufficializzati ieri. Nel frattempo Andrea La Mantia (28) è già nella cittadina toscana e dopo le visite mediche sarà a disposizione del tecnico Roberto Muzzi. Questione di dettagli anche per arrivare al cartellino dell’attaccante Gennaro Tutino (22), in chiusura anche la trattativa con l’Udinese per Francisco Andrés Sierralta Carvallo (22), difensore cileno di proprietà del club friulano ma in uscita dal Parma. Tra oggi e domani la Salernitana dovrebbe chiudere col Pisa per il difensore centrale Ramzi Aya (29), ex Catania. Accordo fatto anche col brasiliano Felice Curcio (26). L’esterno sinistro, assistito da Paloni, chiede un triennale, la Salernitana gli offre un biennale. Smentito, invece, l’interesse per il croato Luka Bogdan (23) del Livorno. Per il centrocampo è stato fatto un sondaggio con l’esperto Luca Mora (31) dello Spezia. La Cremonese vorrebbe Milan Djuric (29) ed ha offerto in cambio Fabio Ceravolo (32). Il club campano ha rifiutato anche offerte da Dubai e dalla Spagna per la punta Lamin Jallow (24). Il centrocampista Marco Firenze (26) piace all’Ascoli, mentre il jolly Sedrick Kalombo (24) potrebbe andare all’Avellino. ASENCIO CONTESO. Raul Asencio (21) tornato al Genoa per fine prestito dopo l’esperienza di Pisa, piace sempre al Pescara, ma nelle ultime ore sono arrivate offerte di Spezia e Cosenza. Per Brunori (25) si cercano alternative in B. Celli (25) e Cisco (21) ai saluti. Lo stesso Ingelsson (21). Nuova avventura in Serie C per Cristian Bunino (23) in prestito alla Viterbese. Lo Spezia saluta Lorenzo Benedetti (19), rientrato alla Samp e girato in prestito alla Vis Pesaro. Pordenone e Venezia lavorano a uno scambio in attacco tra Gaetano Monachello (25) e Riccardo Bocalon (30). A Tesser piace anche Stefano Moreo (26) nel mirino del Frosinone”.