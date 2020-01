L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza le trattative del giorno in Serie A. Ecco quanto riportato: “Il Lecce va oltre anche a Riccardo Saponara (28), in uscita dal Genoa e di proprietà della Fiorentina. Nelle ultime ore, quando si aspettava la fumata bianca, in realtà si è registrata una piccola frenata all’operazione, tanto che il club salentino si è tuffato su Omar El Kaddouri (29), trequartista che ben conosce il campionato italiano, e che oggi si trova in Grecia al Paok Salonicco. Intanto, è ufficiale il trasferimento in prestito con diritto di riscatto e di controriscatto dal Cagliari per Alessandro Deiola (24), centrocampista che sarà presentato oggi al “Via del Mare”. PARMA, PIACE CAPRARI. Il Parma, intanto, ha annunciato Jasmin Kurtic (31) dalla Spal, con un contratto fino al 2023 (probabile che lunedì sia schierato subito titolare, contro il Lecce), e per rafforzare il reparto offensivo ha messo Gianluca Caprari (26), seconda punta in uscita dalla Sampdoria, sotto la lente. Servirà tempo, per provare l’affondo decisivo, ma il candidato su cui concentrare le attenzioni è stato individuato nel figlio del vivaio della Roma, autore di 3 gol nelle 17 gare giocate tra campionato e Coppa Italia. SAMP, SI COMPLICA TONELLI. La squadra di Claudio Ranieri, intanto, tornerà all’assalto per Gregoire Defrel (28), che continua a restare un obiettivo del ds Osti dopo il mancato riscatto estivo dalla

Roma, e non ha ancora trovato l’intesa con il Napoli per il ritorno di Lorenzo Tonelli (29) sotto la lanterna: il club di De Laurentiis non intende liberarlo gratis ed è qui che si lavora per smussare gli angoli, consapevoli che sulle tracce del difensore, nelle ultime ore si è concentrata anche la Spal, consapevole della difficoltà di arrivare a Kevin Bonifazi (23) su cui c’è, forte, la Fiorentina. GENOA-BJARNASON. Il Genoa ha individuato in Birkir Bjarnason (31), centrocampista islandese rimasto svincolato, un rinforzo per il centrocampo. E’ pronto per lui un contratto di un anno e mezzo, pur restando sempre viva l’attenzione per Seko Fofana (24) dell’Udinese che è finito nel mirino del Galatasaray. Col Pisa è in dirittura d’arrivo l’operazione per l’ingaggio del portiere Stefano Gori (26), anche se resterà in nerazzurro fino alla fine della stagione. In uscita c’è Ionut Radu (22), rimasto chiuso dal ritorno di Mattia Perin (27). I rossoblù sono anche vicini a Patryk Klymala (21), attaccante dello Jagiellonia: il club italiano avrebbe sorpassato il Celtic e sarebbe pronto a chiudere nelle prossime ore. Fabio Borini (28) ha sostenuto ieri le visite mediche col Verona e per lunedì è atteso l’annuncio del suo passaggio dal Milan. I DUBBI DI ZEEGELAAR. I rossoneri, dal canto loro, hanno ingaggiato dall’Atalanta, ma via Siviglia, Simon Kjaer (30), che arriva in prestito con diritto di riscatto. Per il centrocampo, invece, si registra un sondaggio per Youssef Maleh (21) del Venezia. A Udine, è stato scelto il vice Ken Sema (26): nonostante qualche reticenza delle scorse ore da parte dello stesso giocatore, gli occhi della dirigenza si sono concentrati su Marvin Zeegelaar (29), terzino sinistro e all’occorrenza esterno di centrocampo del Watford, mai in campo in questa stagione. Era già stato in prestito in Friuli lo scorso inverno ed ora potrebbe rifare il bis”.