L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’arrivo dell’ex rosa Kjaer al Milan. Il club rossonero ha concordato col Siviglia la formula del prestito (con diritto di riscatto) fino al 30 giugno 2020. Archiviata la non certo brillante esperienza (5 presenze, una di queste in Champions League) in maglia nerazzurra, Kjaer farà conoscenza già nella giornata di domani di Pioli e dei suoi nuovi compagni di squadra reduci dalla trasferta di Cagliari. Il Milan si ritroverà a Milanello per preparare l’esordio di Coppa Italia (mercoledì a San Siro) contro la Spal. Ieri Pioli aveva invocato l’ingaggio immediato di un difensore centrale ed è stato accontentato. Fra l’altro è partito per Cagliari con il solo Gabbia come possibile alternativa ai diffidati Musacchio e Romagnoli. Rodriguez (adattabile anche come centro-sinistro nella difesa a 4) continua ad essere indisponibile e, comunque, è sul mercato. Sulle sue tracce ci sono

i turchi del Fenerbahce.