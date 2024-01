“Sono arrivato…”: situazione difficilissima, arriva l’annuncio | Messo un punto sulla carriera

“Sono arrivato a un punto della carriera, in cui devo liberare la testa”. L’annuncio del veterano spiazza tutti.

Momento non facile per tutta la squadra. I bianconeri, che si ritrovano in basso in classifica rispetto a quanto auspicato a inizio stagione, stanno passando per una grave crisi di risultati, ma anche di gioco. Ecco perché a metterci la faccia ci ha pensato uno dei veterani, che intervenuto dopo l’ennesima sconfitta ha voluto soffermarsi sulle sue responsabilità e anche sul suo futuro.

Arrivato ormai ad essere un punto di riferimento per i giovani, l’ormai pilastro dello spogliatoio prova a coprire sotto le sue ali i nuovi arrivati, che in questa situazione potrebbero avere grandi difficoltà. L’ambiente infatti non aiuta, e per sbloccarsi sul campo – come affermato nella recente intervista post gara – bisognerà prima sbloccarsi mentalmente.

Ed ecco che le riflessioni sul futuro della squadra, appeso adesso a un filo, hanno portato al calciatore recentemente intervenuto pubblicamente, anche a tirare le somme della sua carriera: “L’ambiente non facile non sta aiutando. Sono arrivato a un punto della mia carriera in cui devo liberare la testa”.

Spezia-Cremonese: polemiche dopo l’ennesima sconfitta

Ci ha messo la faccia Luca Vignali, dopo l’ennesima sconfitta – la quarta nelle ultime cinque partite – dello Spezia. I bianconeri infatti, che affrontavano la terza in classifica da ultimi della classe, non sono riusciti nell’impresa e davanti ai propri tifosi sono usciti sconfitti per una rete a zero. Il 28enne centrocampista però, ci ha tenuto a caricare l’ambiente, a proteggere i giovani e a pensare positivo nonostante i 17 punti in classifica.

Il periodo non è dei migliori, ma c’è il tempo per mettere la testa fuori dal guscio secondo Vignali, che con lo Spezia aveva anche raggiunto la promozione in Serie A nel 2020. “C’è da migliorare negli ultimi metri, dobbiamo entrare col piglio giusto. Così possiamo ribaltare a nostro favore gli episodi“.

Luca Vignali parla da leader: “Dobbiamo dare una mano ai più giovani”

Parole da leader per Vignali, che si mette a protezione dei giovani e si assume le responsabilità dopo la gara persa dallo Spezia contro la Cremonese, nell’ultimo turno di campionato di Serie B. “Devo cercare in campo di dare una mano ai più giovani, perché se mi metto nei loro panni capisco quanto può essere difficile“.

L’ambiente, che dopo 1 solo punto raccolto nell’ultimo mese sta cominciando a rumoreggiare, non aiuta in questo senso. Secondo il centrocampista classe 1996 però, c’è ancora tempo per mettere a posto le cose: “La fiducia fa la differenza, dobbiamo essere positivi”.