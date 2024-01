Fuga negli spogliatoi: scena da brividi e partita sospesa | Violenza inaudita sul terreno di gioco

Scontri in campo/ fonte AnsaFoto - Ilovepalermocalcio.com

I calciatori sono fuggiti dal campo, inseguiti fino agli spogliatoi. Partita interrotta a causa del comportamento violento.

Una scena disdicevole quella proposta da alcuni tifosi durante i minuti finali della partita. Un gruppo di ultras infatti, quando mancavano una manciata di munti al termine dell’incontro, sono scesi dalle gradinate e hanno fatto irruzione in campo. Una scena da brividi, che ha visto coinvolta la frangia di tifoseria più violenta.

Arrivati a bordo campo, gli ultras si sono diretti verso i calciatori, minacciandoli e venendo fermati a fatica dalle forze dell’ordine. La squadra, intimorita, è dovuta fuggire negli spogliatoi e la gara è stata sospesa per permettere agli agenti di riportare l’ordine sugli spalti e sul terreno di gioco.

La situazione è sfuggita di mano proprio dopo un gol arrivato da parte degli ospiti nei minuti finali. Non è ancora certa la motivazione che ha spinto i tifosi a fare irruzione in campo, ma il bersaglio della tifoseria di casa era sicuramente la squadra avversaria. Nessuno ha riportato ferite, fortunatamente infatti i tifosi non sono riusciti ad arrivare allo scontro con i calciatori grazie all’intervento degli addetti alla sicurezza.

Vitesse-Feyenoord: invasione di campo e tifosi contro i calciatori

Follia al GelreDrome. Durante la gara di Eredivise Vitesse-Feyenoord, al minuto 88, alcuni tifosi dei padroni di casa hanno fatto irruzione in campo per dirigersi verso i calciatori del Feyenoord. Attimi di grande tensione, con una ventina di ultras che hanno facilmente superato la sicurezza in un primo momento, e hanno fatto irruzione in campo.

I tifosi hanno distrutto il monitor Var, poi si sono diretti verso la squadra ospite, ma le forze dell’ordine sono riusciti a reprimerli in tempo. Il Feyenoord nel frattempo, che aveva fatto ritorno negli spogliatoi, è potuto rientrare in campo e la gara, terminata 1-2 in favore della squadra di Rotterdam, è stata giocata fino al 90′.

Scontri Vitesse-Feyenoord: “Punizione adeguata per i colpevoli”

Sull’episodio è intervenuto Peter Rovers del Vitesse. Secondo il direttore generale l’atmosfera in campo e sugli spalti era stata ottima fin dal calcio d’inizio, poi dopo l’1-2 segnato nei minuti finali dal Feyenoord ha generato una reazione disgustosa da parte di alcuni tifosi del Vitesse.

“Un fatto particolarmente grave” dice Rovers, che poi promette pene esemplari per i colpevoli. Le forze dell’ordine olandesi sono già al lavoro per identificare i tifosi entrati in campo con l’intento di raggiungere i calciatori del Feyenoord: “Identificheremo le persone coinvolte con il fine di imporre una punizione adeguata“.