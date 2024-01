“Rischiano di essere indagati”: Inter, la situazione è gravissima | Fulmine a ciel sereno in casa nerazzurra

Situazione delicata in casa Inter. Le indagini sono già iniziate: “Adesso rischiano di essere indagati”.

La denuncia è partita da uno studio legale milanese. In casa Inter sono ore di grande tensione e in queste ore potrebbero già partire le indagini. Una situazione, con la squadra di Inzaghi appena atterrata a Riad per disputare il primo incontro della Supercoppa Italiana, che rischia di scombussolare l’ambiente.

L’inchiesta, secondo il portavoce dello studio legale che ha presentato la denuncia, sarebbe già iniziata ma altre informazioni dovrebbero trapelare con il passare dei giorni. Bisognerà attendere dunque il regolare svolgimento delle indagini, sostengono i legali, che avrebbero intenzione di contattare anche la Federcalcio.

Nelle prossime ore le forze dell’ordine visioneranno le immagini messe a disposizione dagli avvocati e procederanno con alcune verifiche. Intanto da parte della società i fatti non sono stati ancora commentati. Ne sul sito ne sui canali social del club sono comparse dichiarazioni e note in riferimento alla denuncia subita.

Inter, denunciati 2 calciatori: “Atteggiamento intimidatorio e minacce”

Una serata in discoteca finita male. Protagonisti, secondo il denunciante – un uomo di 35 anni – due calciatori dell’Inter. I fatti risalgono allo scorso 6 gennaio, come riporta Fanpage. I calciatori dell’Inter si sarebbero trovati a una festa privata in via Como all’Hollywood. L’uomo, friulano, sarebbe stato minacciato e intimidito dai calciatori dell’Inter che lo avrebbero obbligato a farsi consegnare il cellulare.

Il motivo? I due, secondo il 35enne, avrebbero voluto verificare di persona se quest’ultimo avesse scattato delle foto della serata, magari che li ritraevano in atteggiamenti ambigui o in momenti privati. Simone Tutino, avvocato del denunciante, ha spiegato che: “Hanno visionato tutte le immagini personali, anche dei social, ma non hanno trovato nulla”.

Due giocatori dell’Inter denunciati: “Situazione imbarazzante”

Secondo l’avvocato, i due calciatori nonostante non avessero trovato alcuna foto scattata – il dubbio sarebbe sorto a causa dell’accensione della torcia del 35enne – avrebbero continuato affermando: “Se crei problemi sai cosa ti succede“. Queste le intimidazioni denunciate, afferma l’avvocato, che continua: “Rischiano di essere indagati per avere agito con violenza e avere violato la privacy”.

Il cellulare del 35enne è stato consegnato per l’esame dattiloscopico, ma l’avvocato sarebbe anche disposto a contattare la Federcalcio. Secondo quanto raccontato ancora dai legali del 35, pare che i calciatori dell’Inter – uno di questi alto e con i capelli chiari – lo avessero anche costretto a inveire contro il Milan, una volta scoperto la sua squadra del cuore: “Una situazione imbarazzante”, ha concluso il legale.