“Sanzione severissima”: scattano i punti di penalità | Nuovo terremoto in campionato

Il campionato subisce un nuovo scossone con la severa penalizzazione: come cambia la classifica.

La Lega ha confermato la penalizzazione in classifica, dopo la presunta violazione di alcune regole di sostenibilità e di redditività. Sono ancora i conti delle grandi società a provocare un terremoto nel calcio, così come era successo lo scorso anno anche alla Juventus.

L’indagine della Lega è stata condotta per i periodi delle stagioni 2019/2020 e 2022/2023. Una penalizzazione pesante, sia dal punto di vista societario che sportivo per il club, che adesso sarà costretto a addirittura a guardarsi le spalle dalla zona retrocessione. Nel commentare la notizia, la società ha espresso grandi perplessità nei confronti della penalità subita in classifica.

Sulle regole di sostenibilità infatti, a detta del club però, la federazione non avrebbe delle linee-guida chiare che fanno riferimento a presunte violazioni. Inoltre adesso per il club potrebbe arrivare una seconda penalità. Il club avrebbe potuto ricevere anche delle sanzioni economiche o un blocco del mercato, ma la decisione è arrivata per la detrazione di punti. La squadra adesso si ritrova al 17esimo posto, a un solo punto dalla zona retrocessione.

Premier League, -10 punti per l’Everton: violato il FPF

Ancora il Financial Fair Play al centro della discussione. Come riportato dal The Athletic nelle scorse ore, e poi confermato dalla Premier League, la Lega ha deciso di togliere 10 punti dal campionato in corso all’Everton – per avere violato l’FPF -. Insieme al club di Liverpool è finito sotto la lente di ingrandimento anche il Nottingham Forest.

In queste ore però, pare che la Premier League stia valutando una seconda sanzione per l’Everton, che si andrebbe ad aggiungere ai 10 punti già sottratti in campionato. Il club ha fatto sapere che intenderà fare ricorso, mentre il Nottingham Forest nel suo recente comunicato si è mostrato meno ostile e più collaborativo nei confronti della federazione.

L’Everton è pronto a fare appello: “Pena sproporzionata e ingiusta”

Il club di Liverpool dal canto suo promette battaglia. Secondo l’Everton infatti la pena inflitta dalla Premier League sarebbe sproporzionata e ingiusta, come si legge nel comunicato stampa pubblicato in queste ore. La decisione della commissione ha lasciato grande delusione tra i vertici del club ma anche tra i tifosi. Nel comunicato si legge: “Il club è pronto a fare ricorso in appello”.

L’Everton afferma di avere agito in buona fede e ha comunicato di non riconoscere la contestazione. Inizialmente la richiesta della Premier League era stata di 12 punti; al momento il caso è stato sottoposto all’esame di una commissione indipendente. Negli ultimi tre anni le perdite per il club sono state di circa 304 milioni di euro.