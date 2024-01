Lacrime Pirlo, crollo è senza fine | Il tecnico blucerchiato ‘retrocesso’ in classifica

Crollo in classifica per Andrea Pirlo. L’allenatore della Sampdoria bocciato: guai dopo la brutta sconfitta.

È stato un turno difficile per Andrea Pirlo alla guida della Sampdoria. Il tecnico ex Juventus, arrivato a Genova tra l’entusiasmo generale, fatica a fare decollare i blucerchiati, e adesso si trova a galleggiare a metà classifica e con il rischio retrocessione più concreto che mai. Nella speciale classifica, di fatto, Pirlo si trova già agli ultimi posti, soprattutto dopo gli ultimi risultati.

Pirlo è stato bocciato dalla critica, e ad influire è stato sicuramente il difficile turno casalingo appena andato in archivio che ha visto la Sampdoria non reagire dopo la sconfitta di Venezia (subita per 5-3), ma anzi andare a picco. Nel post partita l’ex Juve ha fatto i complimenti alle ultime due squadre affrontate, affermando che entrambe sarebbero pronte per la Serie A: “Sono squadre attrezzate”.

L’allenatore non vuole però abbandonare la speranza, anche se ammette gli errori: “Dispiace per quanto successo, l’importante è rimanere compatti“. Intanto continua a scendere la sua posizione in classifica.

Andrea Pirlo, ancora una bocciatura: in fondo alla classifica come la sua Sampdoria

Nella classifica stilata da Tuttmoercatoweb, Andrea Pirlo rimane in fondo. Il tecnico della Sampdoria ha incassato nell’ultimo turno di Serie B un’altra sconfitta pesante, in casa stavolta contro la capolista. Il Parma ha espugnato con grande facilità il Ferraris, imponendosi per 3 reti a 0. Ai punti, assegnati dalla redazione del quotidiano, Pirlo rimane 17esimo, proprio come la sua Samp, adesso in grande difficoltà e a soli 2 punti dalla zona retrocessione.

Tra gli allenatori più in forma del campionato, sempre secondo la redazione di Tuttomercatoweb, troviamo alle prime posizione ancora il duo Fabregas/Roberts che stanno portando il Como in alto. E ancora, il tecnico del Parma, Fabio Pecchia dietro al secondo Paolo Vanoli. Seguono Maran del Brescia, Stroppa della Cremonese e Vivarini del Catanzaro. A chiudere la speciale classifica invece i tecnici del Sudtirol, dello Spezia e del Bari, Valente, D’Angelo e Marino.

Crisi Samp, Pirlo in conferenza: “Avevamo iniziato bene la gara. Non sembrava fallo di mano”

Una fase offensiva che fatica a trovare certezze, e una fase difensiva troppo altalenante. Otto le reti subite nelle ultime due gare per la Sampdoria, che adesso guarda con preoccupazione la zona retrocessione. I blucerchiati infatti fermi a 23 punti, vedono avvicinarsi la Ternana a quota 21 dopo la vittoria degli umbri arrivata contro la Cittadella.

Un Andrea Pirlo dispiaciuto quello intervenuto in conferenza stampa post Sampdoria-Parma. Il tecnico ha parlato della gara sostenendo di avere visto un buon approccio dei suoi: “Avevamo iniziato bene la gara, poi l’episodio del rigore ha cambiato la partita“. Pirlo torna anche sull’arbitraggio: “Non mi sembrava fallo di mano, gli episodi ci stanno girando a sfavore, ma non possiamo attaccarci a queste cose”.