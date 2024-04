Solo uno spavento per Gatto: il giovane calciatore torna a Catanzaro (VIDEO)

Attimi di paura durante il match del campionato Primavera tra Foggia e Catanzaro. Il giocatore dei calabresi, Pierfrancesco Gatto, è rimasto privo di sensi per diversi minuti. A scongiurare il peggio è stato Romano Bucci, medico del Foggia. Il club giallorosso, attraverso i propri canali ufficiali, annuncia che il classe 2007 è rientrato in città dopo l’esito negativo dato dagli accertamenti medici:

“A seguito degli accertamenti medici che hanno dato esito negativo, questo pomeriggio il giovane Aquilotto classe 2007 Pierfrancesco Gatto è rientrato nella città di Catanzaro. Dopo uno scontro fortuito durante l’ultima sfida valevole per il campionato Primavera contro il Foggia, il ragazzo era rimasto privo di sensi per diversi minuti. A scongiurare il peggio è stato il medico del Foggia, il dottor Romano Bucci che si è subito accorto della gravità della situazione e ha praticato tutte le manovre di rianimazione.

Gatto era stato trasportato in ospedale nella giornata di sabato e trattenuto in osservazione. Questo pomeriggio, invece, è tornato a casa accolto dai compagni, da mister Zito e dallo staff tecnico della Primavera. Il classe 2007 ha incontrato anche il presidente Floriano Noto e tutto l’entourage giallorosso. Solo un brutto spavento quindi per il ragazzo che potrà presto tornare in campo”.