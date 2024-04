Ex rosa: Giampaolo sulla panchina del Bari con la deroga. In caso di playout subentrerà Di Bari

Nella giornata di oggi il Bari ha deciso di esonerare mister Iachini per affidare la guida tecnica a Federico Giampaolo, tecnico della Primavera biancorossa. L’ex giocatore del Palermo, con 21 presenze nella stagione 1993-94, non è ancora in possesso del patentino UEFA necessario per allenare in Serie B. Come riporta TuttoMercatoWeb.com qualora i pugliesi dovessero disputare i playout affiderebbero la squadra a Vito Di Bari, secondo allenatore di Giampaolo.

