Reggiana, Amadei: «Per la salvezza ci mancano tre punti. Ai tifosi chiedo calma»

Ai microfoni de “La Gazzetta di Reggio” il presidente della Reggiana, Romano Amadei, ha rilasciato un’intervista sulla stagione degli emiliani. Di seguito le sue dichiarazioni:

«Sono un ragioniere e quindi guardo in faccia la realtà dei numero. Siamo a 40 punti e per arrivare alla salvezza, evitando i famigerati play out, ci mancano tre punti che possiamo conquistare con una vittoria o tre pari nelle ultime cinque gare. Non dico che sia facile, ma nemmeno impossibile e poco importa contro chi giochiamo, conta rimanere fuori dalla mischia Lecco? Come si usa dire un bel tacere non fu mai scritto. Il troppo allarmismo porta benefici, anche se capisco la delusione dei tifosi.

Deluso? No, sono fiducioso perché seguo la logica del ragioniere, accantonando per un attimo il sentimentalismo e i cattivi pensieri. Tengo conto solo dei numeri, della classifica e di ciò che ci serve per evitare i play out. Contro il Cosenza dobbiamo farci trovare pronti, magari con lo stesso spirito che ha visto il Lecco cercare un risultato che sembrava impossibile. Dovremo scendere in campo con la stessa determinazione e con le nostre qualità. Ci servono tre punti nelle prossime cinque partite ma possiamo già iniziare dal Cosenza”.

Ai tifosi dico di non disperare in questo momento occorre essere razionali, ragionare con i numeri, stare calmi. Non c’è altro da fare. Se stiamo calmi è molto meglio che farsi prendere dai cattivi pensieri. Se rimaniamo su questi pensieri non facciamo altro che farci del male mentre occorre essere razionali, lucidi, sereni e motivati per arrivare all’obiettivo finale della salvezza».