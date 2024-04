Venerdì sera il Parma farà visita al Palermo. Dopo circa due mesi d’assenza il presidente ducale, Kyle Krause, tornerà in Italia e vi resterà per alcune settimane. Secondo Gazzetta.it il numero uno del club ducale sarà presente allo stadio Renzo Barbera per l’anticipo della 34esima giornata di campionato. Il Parma, vincendo contro il Palermo, compierebbe un grande passo verso la promozione diretta.

