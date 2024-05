Conference League: Sottil prima e Belotti poi, Fiorentina avanti 2-1 sul Brugge all’intervallo. I risultati parziali

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, al Franchi, accoglie il Club Brugge per ul match valido per le semifinali d’andata di Conference League. Schieramento super offensivo per i viola, schierati con il consueto 4-2-3-1 da mister Italiano e con la mediana a tutta qualità composta da Arthur e Bonaventura.

Nella prima frazione di gioco, è la Fiorentina a sbloccare il match con Sottil al 5′. Il Brugge risponde con Vanaken al 17′ che colpisce la difesa viola non perfetta nell’occasione del gol. Gli uomini di Italiano, però, non ci stanno e raddoppiano grazie all’ex rosanero Belotti. Match che scivola all’intervallo 2-1 per la viola.

I risultati parziali

Fiorentina-Club Brugge (Sottil 5′; Vanaken 17′; Belotti 37′)

Aston Villa-Olympiacos 1-2 (El Kaabi 16′,29′; Watkins 45′)