Europa League: Leverkusen avanti 0-1 all’Olimpico all’intervallo, 1-1 tra Marsiglia e Atalanta. I risultati parziali

Termino i primi tempi dei match di Europa League. La Roma di Daniele De Rossi accoglie il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, campione di Germania e imbattuto in quest’annata. L’Atalanta di Giampiero Gasperini, invece, al Velodrome di Marsiglia, sfida l’Olympique del tecnico Jean-Louis Gasset.

Nella prima frazione di gioco, la Roma non sfigura contro l’imbattibile squadra di Xabi Alonso. I giallorossi provano a fare gioco e a rendersi pericolosi, sono però gli ospiti a passare in vantaggio: decisivo un erroraccio di Karsdorp, che al limite dell’area sbaglia un retropassaggio e regala il pallone a Grimaldo. Appoggio dell’ex Benfica in area per Florian Wirtz, per il quale è facilissimo spingere in rete il pallone dell’1-0. Al Velodrome, invece, sono gli uomini dell’ex tecnico rosanero Gasperini a passare in vantaggio, con il gol all’ 11′ di Scamacca, prima dell’1-1 di Mbemba 20′.

I risultati parziali

Marsiglia-Atalanta 1-1 (Scamacca 11′; mbamba 20′)

Roma-Leverkusen 0-1 (Wirtz 28′)