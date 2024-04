Salernitana, si pensa già alla Serie B: spunta la grana Sepe

La Salernitana si prepara a ritornare in Serie B. La dirigenza granata è già al lavoro per pianificare la prossima stagione in cadetteria, in attesa della matematica retrocessione. Molti giocatori sono destinati al cambio di maglia sia per motivi tecnici sia per questioni burocratiche. Come riporta Salernitananews.it Luigi Sepe, in prestito alla Lazio, ritornerà a Salerno ma la sua situazione è molto incerta. Il portiere granata percepisce un ingaggio da un milione di euro a stagione ed è dunque costretto a trovare una soluzione per via dei paletti imposti dalla Lega Serie B. Tuttavia per la Salernitana sarà dura piazzare l’estremo difensore visto il suo periodo di inattività.

