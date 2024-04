Venezia, Molinaro: «C’è ricerca di talenti, soprattutto nel Nord Europa»

Ospite dei microfoni di Radio Serie A, Cristian Molinaro, direttore dell’area tecnica del Venezia ha parlato delle ambizioni del club.

«È stato fatto un percorso importante non solo dal punto di vista calcistico ma anche di espansione del brand. C’è tanta ricerca di talenti, soprattutto nel Nord Europa e paesi scandinavi. Cerchiamo un mix di giocatori che hanno una cultura diversa da quella italiana e giocatori che conoscono bene quello che significa giocare in una piazza come Venezia, fondendo le cose per raggiungere qualcosa di importante. Abbiamo una squadra compatta, un giusto mix di giovani e giocatori d’esperienza, stranieri e italiani. C’è un territorio che ha tanta voglia di riscatto: proprio per questo la scelta delle persone, oltre che dei calciatori, perché hanno quel tipo di cultura pur venendo da un paese diverso dal nostro. Promozione? L’importante è guardare alla prossima partita, il focus è sul Lecco. Vogliamo lottare perché raggiungere la Serie A sarebbe un sogno: la cosa importante è rimanere concentrati sul presente»