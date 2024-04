Solo il Bari ha fatto peggio. Palermo: tre punti nelle ultime 5 partite. Caccia alla vittoria perduta

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla mancanza di vittorie in campionato per il Palermo, con tre soli punti nelle ultime 5 gare,

Il Palermo sta attraversando un periodo complicato in campionato, con risultati al di sotto delle aspettative che hanno portato solo tre punti nelle ultime cinque partite, tutti ottenuti tramite pareggi sotto la guida del nuovo tecnico Mignani. La mancanza di vittorie da oltre un mese, l’ultima risalente al 10 marzo contro il Lecco, ha inevitabilmente inciso sulla classifica, posizionando la squadra in una situazione di difficoltà evidente.

Mignani ha lavorato per rendere la squadra più compatta e migliorare la fase difensiva, un cambiamento che si spera possa portare a risultati positivi. La prossima partita contro la Reggiana rappresenta un’opportunità cruciale per il Palermo di invertire il trend negativo. La Reggiana, avversaria diretta, viene da una vittoria impressionante contro il Venezia, dove ha ribaltato un 2-0 in un 3-2, dimostrando capacità di reazione e tenacia.

Per il Palermo, vincere questa partita significherebbe non solo guadagnare tre punti fondamentali, ma anche dare un significativo impulso morale alla squadra e ai tifosi. Riuscire a conquistare una vittoria dopo così tanto tempo potrebbe rivelarsi un punto di svolta per il resto della stagione, specialmente in una fase in cui ogni punto diventa decisivo per le speranze di playoff o per la semplice salvezza.

In questo contesto, è vitale per il Palermo non solo mirare alla vittoria, ma anche mostrare sul campo i progressi fatti sotto la guida di Mignani. Un ritrovato spirito di squadra e una solida fase difensiva potrebbero essere le chiavi per superare la Reggiana e iniziare a costruire una serie di risultati positivi che potrebbero ridare fiducia e slancio ai rosanero.